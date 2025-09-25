У ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Удар СБС по газорозподільчих станціях на Луганщині

Під удар потрапили ГРС Щастя, ГРС Северодонецьк та ГРС Новопсков.

Зараз дивляться

– Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем, – йдеться у повідомленні.

За словами командувача, ГРС Щастя є основним джерелом газу для Луганської ТЕС, яка після атаки перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

ГРС Северодонецьк – критично важливий об’єкт для хімічної промисловості, оскільки забезпечує газопостачання на Сєвєродонецький Азот.

Мадяр також натякнув на відповідні події у Краснодарському краї РФ.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області.

Внаслідок вибухів на території Кірішського НПЗ виникла масштабна пожежа, що підтверджувалася даними супутникового моніторингу NASA FIRMS.

Фото: Роберт Бровді

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.