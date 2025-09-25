На Запорожской атомной электростанции уже второй день подряд продолжается блэкаут из-за действий российских оккупантов.

Ситуация на Запорожской АЭС на 25 сентября 2025

Как сообщает Энергоатом, оккупированная Россией Запорожская АЭС вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения уже второй день подряд.

— Это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы, — говорится в сообщении.

По информации Энергоатома, два дня назад, 23 сентября, в результате провокации российских оккупантов была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Как утверждают в НЭК Укрэнерго, на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, поэтому никаких технических препятствий для ее использования не существует.

Однако оккупанты намеренно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины. Это подвергает опасности миллионы людей на всем континенте, считают в Энергоатоме.

Там добавляют, что дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время обеспечивать потребности станции. Если они остановятся, то это может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта.

Энергоатом призвал мир и партнеров усилить давление на Россию, которая должна немедленно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины для предотвращения радиационной и ядерной катастрофы.

Гринчук о необходимости давления мира на РФ из-за ЗАЭС

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Запорожская АЭС второй день находится в блэкауте, что является существенным нарушением условий нормальной эксплуатации. По ее словам, это уже 10-й блэкаут ЗАЭС.

Гринчук отметила, что крупнейшая в Европе атомная электростанция сейчас работает на дизель-генераторах.

— На прошлой неделе в Вене я проводила многочисленные встречи с коллегами на полях 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ. По результатам конференции принята резолюция, в которой МАГАТЭ требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины, — обратила внимание она.

Документ, поддержанный 62 государствами-членами, содержит прямой призыв к немедленному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС, подчеркнула Гринчук.

По ее мнению, международное сообщество должно наконец решиться на решительные действия — усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС.

Гринчук убеждена, что возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины — это единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе.

Министр энергетики Украины считает, что промедление недопустимо, а от крупнейшей атомной станции Европы зависит безопасность всего мира.

