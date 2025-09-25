На Запорізькій атомній електростанції вже другий день поспіль триває блекаут через дії російських окупантів.

Ситуація на Запорізькій АЕС на 25 вересня 2025

Як повідомляє Енергоатом, окупована Росією Запорізька АЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання вже другий день поспіль.

– Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країн Європи, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Енергоатому, два дні тому, 23 вересня, внаслідок провокації російських окупантів пошкоджено лінію електропередач, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Як стверджують у НЕК Укренерго, на контрольованій Україною території ця лінія є справною, тому жодних технічних перешкод для її використання немає.

Проте окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Це наражає на небезпеку мільйони людей на всьому континенті, вважають в Енергоатомі.

Там додають, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Якщо вони зупиняться, це може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

Енергоатом закликав світ і партнерів посилити тиск на Росію, яка має негайно повернути Запорізьку АЕС під контроль України для запобігання радіаційній і ядерній катастрофі.

Гринчук про потребу тиску світу на РФ через ЗАЕС

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Запорізька АЕС другий день у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації. За її словами, це вже 10-й блекаут ЗАЕС.

Гринчук зазначила, що найбільша в Європі атомна електростанція наразі працює на дизель-генераторах.

– Минулого тижня у Відні я проводила численні зустрічі з колегами на полях 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. За результатами конференції ухвалено резолюцію, в якій МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України, – звернула увагу вона.

Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС, наголосила Гринчук.

На її думку, міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії – посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.

Гринчук переконана, що повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – це єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні.

Міністерка енергетики України вважає, що зволікання – неприпустиме, а від найбільшої атомної станції Європи залежить безпека всього світу.

