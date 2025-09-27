Російські війська атакували газовиків у Сумській області дроном під час аварійних робіт.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Корецький про напад на газовиків у Сумській області

За його словами, фахівці приїхали на виклик після авіаудару, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах, але під час робіт ворог навів дрон на службове авто.

Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися, однак автівка була повністю знищена.

— Це тероризм у чистому вигляді, – наголосив Корецький, додавши, що навіть у прифронтових регіонах фахівці продовжують працювати у посиленому режимі, аби забезпечувати людей газом.

За даними голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворожий дрон атакував машину рятувальників вранці 26 вересня.

Крім того, внаслідок ударів по Сумщині 26 вересня зафіксовані пошкодження інфраструктури, але жертв серед цивільних немає.

Фото: Сергій Корецький

