Запорожская АЭС в результате действий России уже четвертый день без электроэнергии. Кроме того, россияне проложили 200 км линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X (Twitter).

Сибига о ситуации на ЗАЭС

– В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроэнергии. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России. Кроме того, Россия проложила 200 км линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова, – заявил Сибига.

Глава МИД отметил, что безответственные действия Москвы на протяжении многих лет приводили к многочисленным рискам, в частности, преднамеренные удары вблизи ядерных объектов – такие как взрыв дрона возле Южно-Украинской АЭС на этой неделе или предыдущий удар беспилотника по Чернобыльскому контейнменту, а также другие безрассудные действия.

Сейчас смотрят

Он отметил, что российские руководители, работающие над этим планом, настолько стремятся угодить своим начальникам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Подобная модель поведения уже наблюдалась в 1986 году.

– Однако попытка России снова подключить ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗАЭС, – подчеркнул он.

Сибига предупредил, что такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.

Украина требует, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская АЭС должна быть возвращена Украине — ее законному владельцу. МИД призвал все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться.

Ранее Энергоатом сообщал о блэкауте на ЗАЭС из-за действий россиян. Отмечалось, что оккупированная атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.