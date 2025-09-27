Запорізька АЕС в результаті дій Росії вже четвертий день без електроенергії. Крім того, росіяни проклали 200 км ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X (Twitter).

Сибіга про ситуацію на ЗАЕС

– В результаті дій Росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електроенергії. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії. Крім того, Росія проклала 200 км ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову, – заявив Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що безвідповідальні дії Москви протягом багатьох років призводили до численних ризиків, зокрема, навмисні удари поблизу ядерних об’єктів – як-от вибух дрона біля Південно-Української АЕС цього тижня чи попередній удар безпілотника по Чорнобильському контейнменті, а також інші безрозсудні дії.

Він зазначив, що російські керівники, які працюють над цим планом, настільки прагнуть догодити своїм начальникам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Схожа модель поведінки вже спостерігалася у 1986 році.

– Однак спроба Росії знову підключити ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗАЕС, – наголосив він.

Сибіга попередив, що такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ.

Україна вимагає, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька АЕС повинна бути повернута Україні – її законному власнику. МЗС закликало всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра повинна закінчитися.

Раніше Енергоатом повідомляв про блекаут на ЗАЕС через дії росіян. Зазначалося, що окупована атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

