В результате российских ударов по Украине в ночь на 28 сентября повреждено более 100 гражданских объектов и ранено более 70 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко о последствиях массированной атаки РФ 28 сентября

По его словам, к ликвидации последствий удара в 11 регионах привлечено более 1,5 тыс. спасателей и полицейских.

Сейчас смотрят

— Эта российская атака — протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному. Российские убийства мирных украинцев необходимо остановить, — подчеркнул Клименко.

В Киеве правоохранители работают на восьми локациях.

На данный момент известно о четырех погибших, среди них 12-летняя девочка, которую придавило бетонной плитой.

В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент.

Еще одного погибшего обнаружили на месте удара по гражданской инфраструктуре.

На некоторых локациях атака РФ разрушила целые микрорайоны.

Кроме того, во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей.

Для уменьшения рисков применяется роботизированная техника.

Следователи фиксируют доказательства военного преступления и работают с пострадавшими.

Около 700 граждан уже подали заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе, и количество обращений постоянно растет.

По словам Клименко, в Запорожье пострадали не менее 30 жителей многоэтажки, среди них трое детей.

В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате вражеских обстрелов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.