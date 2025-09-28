Клименко: Массированная атака РФ повредила более 100 объектов, ранено более 70 человек
В результате российских ударов по Украине в ночь на 28 сентября повреждено более 100 гражданских объектов и ранено более 70 человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Клименко о последствиях массированной атаки РФ 28 сентября
По его словам, к ликвидации последствий удара в 11 регионах привлечено более 1,5 тыс. спасателей и полицейских.
— Эта российская атака — протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному. Российские убийства мирных украинцев необходимо остановить, — подчеркнул Клименко.
В Киеве правоохранители работают на восьми локациях.
На данный момент известно о четырех погибших, среди них 12-летняя девочка, которую придавило бетонной плитой.
В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент.
Еще одного погибшего обнаружили на месте удара по гражданской инфраструктуре.
На некоторых локациях атака РФ разрушила целые микрорайоны.
Кроме того, во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей.
Для уменьшения рисков применяется роботизированная техника.
Следователи фиксируют доказательства военного преступления и работают с пострадавшими.
Около 700 граждан уже подали заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе, и количество обращений постоянно растет.
По словам Клименко, в Запорожье пострадали не менее 30 жителей многоэтажки, среди них трое детей.
В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате вражеских обстрелов.