Внаслідок російських ударів по Україні у ніч проти 28 вересня пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів та поранено понад 70 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко про наслідки масованої атаки РФ 28 вересня

За його словами, до ліквідації наслідків удару в 11 регіонах залучено понад 1,5 тис. рятувальників та поліцейських.

Зараз дивляться

— Ця російська атака — протест проти людяності, публічна демонстрація ненависті до всього мирного. Російські вбивства мирних українців необхідно зупинити, — наголосив Клименко.

У Києві правоохоронці працюють на восьми локаціях.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою.

В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт.

Ще одного загиблого виявили на місці удару по цивільній інфраструктурі.

На деяких локаціях атака РФ понівечила цілі мікрорайони.

Крім того, під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, унаслідок чого травмовані двоє рятувальників.

Для зменшення ризиків застосовується роботизована техніка.

Слідчі фіксують докази воєнного злочину та працюють із постраждалими.

Близько 700 громадян вже подали заяви про пошкоджене або знищене майно, і кількість звернень постійно зростає.

За словами Клименка, у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них троє дітей.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли унаслідок ворожих обстрілів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.