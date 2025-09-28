Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину с использованием почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, включая Кинжалы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский о массовой атаке на Украину 28 сентября

— Звериные удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов, — охарактеризовал президент ночную атаку.

По его словам, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская области.

В целом в Украине пострадали не менее 40 человек, среди которых есть дети.

Под обстрелом оказались предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, взрывы в Киеве звучали в течение ночи и утра 28 сентября.

Атака затронула по меньшей мере шесть районов города: Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский и Оболонский.

Повреждены жилые дома, детское учреждение, Институт кардиологии, десятки автомобилей и объекты инфраструктуры.

По состоянию на утро известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка.

Зеленский отметил, что эта атака произошла как завершение недели Генассамблеи ООН.

— Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции, — подчеркнул президент.

Он отметил, что Кремлю выгодно продолжать войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет “и дальше наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии”.

Зеленский также призвал к прекращению российского импорта и решительной реакции США, Европы и международных организаций.

