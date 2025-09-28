Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну з використанням майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включно з Кинджалами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський про масову атаку на Україну 28 вересня

— Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст, – охарактеризував президент нічну атаку.

За його словами, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Загалом в Україні постраждали щонайменше 40 людей, серед яких є діти.

Під обстрілом опинилися підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема вибухи в Києві лунали протягом ночі та ранку 28 вересня.

Атака зачепила щонайменше шість районів міста: Солом’янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський та Оболонський.

Пошкоджено житлові будинки, дитячий заклад, Інститут кардіології, десятки автомобілів і об’єкти інфраструктури.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка.

Зеленський зазначив, що ця атака відбулася як завершення тижня Генасамблеї ООН.

— Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію, – наголосив президент.

Він зауважив, що Кремлю вигідно продовжувати війну та терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.

Україна продовжуватиме завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей та примусити до дипломатії.

Зеленський також закликав до припинення російського імпорту та міцної реакції США, Європи та міжнародних організацій.

