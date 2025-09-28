Ночная атака на Украину: РФ запустила 643 воздушные цели, основное направление – Киев
В ночь на 28 сентября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, запустив сотни дронов и ракет различных типов.
Такие данные по состоянию на утро 28 сентября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 сентября: что известно
Враг атаковал Украину 593 ударными БпЛА Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, двумя реактивными БпЛА Бандероль, а также крылатыми и аэробаллистическими ракетами.
В частности, зафиксированы пуски:
- 2 ракет Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой области РФ,
- 38 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области,
- 8 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
Дроны и ракеты летели из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Кача (временно оккупированный Крым).
Ночную воздушную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на утро противовоздушная оборона сбила или заглушила 611 целей:
- 566 ударных БпЛА,
- 2 реактивных БпЛА Бандероль,
- 35 крылатых ракет Х-101,
- 8 крылатых ракет Калибр.
Отбивание атаки происходило на Севере, Юге, Востоке и в центре Украины. Основное направление удара – столица.
Взрывы в Киеве раздавались в течение ночи и утра 28 сентября.
По официальным данным, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 13 получили ранения. Среди жертв – 12-летняя девочка.
Атака затронула по меньшей мере шесть районов города: Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский и Оболонский.
Повреждены жилые дома, детское учреждение, Институт кардиологии, десятки автомобилей и объекты инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 28 сентября враг атаковал Запорожье.
В результате взрывов в Запорожье пострадали 21 человек, среди них – 2 ребенка.
Одна из ракет попала рядом с жилым 9-этажным домом, в результате чего произошел пожар.
Чрезвычайники спасли 13 жителей и ликвидировали возгорание.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.