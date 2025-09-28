В ночь на 28 сентября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, запустив сотни дронов и ракет различных типов.

Такие данные по состоянию на утро 28 сентября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 сентября: что известно

Враг атаковал Украину 593 ударными БпЛА Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, двумя реактивными БпЛА Бандероль, а также крылатыми и аэробаллистическими ракетами.

В частности, зафиксированы пуски:

Дроны и ракеты летели из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Кача (временно оккупированный Крым).

Ночную воздушную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на утро противовоздушная оборона сбила или заглушила 611 целей:

566 ударных БпЛА,

2 реактивных БпЛА Бандероль,

35 крылатых ракет Х-101,

8 крылатых ракет Калибр.

Отбивание атаки происходило на Севере, Юге, Востоке и в центре Украины. Основное направление удара – столица.

Взрывы в Киеве раздавались в течение ночи и утра 28 сентября.

По официальным данным, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 13 получили ранения. Среди жертв – 12-летняя девочка.

Атака затронула по меньшей мере шесть районов города: Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский и Оболонский.

Повреждены жилые дома, детское учреждение, Институт кардиологии, десятки автомобилей и объекты инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 28 сентября враг атаковал Запорожье.

В результате взрывов в Запорожье пострадали 21 человек, среди них – 2 ребенка.

Одна из ракет попала рядом с жилым 9-этажным домом, в результате чего произошел пожар.

Чрезвычайники спасли 13 жителей и ликвидировали возгорание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

