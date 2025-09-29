Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что дроны с территории его страны могли нарушить воздушное пространство Украины.

Однако он позволил себе сомнительные высказывания о том, что Украина якобы не является независимым и суверенным государством.

На заявления Орбана отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что венгерский премьер продолжает оставаться под влиянием российской пропаганды.

Сибига отреагировал на заявление Орбана о венгерских дронах

— Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны все-таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр (иностраннsых дел, — Ред.) Сийярто, как там ваш твит о фейке? Плохо состарился?, — написал глава МИД.

Дипломат отметил, что наряду с этим есть и негатив. По его словам, “плохая новость заключается в том, что Орбан и в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой”.

Сибига также обратил внимание на зависимость Будапешта от энергоресурсов Кремля.

— Мы с нетерпением ждем его мнения о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, на чем неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры, — подчеркнул глава МЗС.

Что Орбан заявил о залете венгерских дронов в Украину

Орбан в комментарии венгерским СМИ высказался о полете беспилотников через украинскую границу, пытаясь преуменьшить значение инцидента.

— Сейчас не имеет значения, перелетели ли два-три-четыре венгерских дрона (границу Украины, — Ред.) или нет, – сказал он.

Премьер предположил, что даже если дроны действительно оказались на украинской территории, это якобы не стоит внимания.

— Допустим, что они пролетели туда на несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, как будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта (национальная валюта Венгрии. – Ред.), Украина может закрыться. Не этим ей следует заниматься, – пишет издание.

Залет венгерских дронов на территорию Украины

Вечером 26 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что во время военного совещания главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о факте залета разведывательных беспилотников на территорию Украины со стороны венгерской границы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на это заявление, обвинив украинского лидера в том, что он якобы “начинает видеть то, чего на самом деле нет”.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал карты, где зафиксировано нарушение государственной границы венгерским дроном. Сийярто назвал их “фейком”.

