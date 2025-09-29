Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що дрони з території його країни могли порушити повітряний простір України. Однак він дозволив собі сумнівні висловлювання про те, що Україна нібито не є незалежною та суверенною державою.

На заяви Орбана відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що угорський прем’єр продовжує залишатися під впливом російської пропаганди.

Сибіга відреагував на заяву Орбана щодо угорських дронів

– Хороша новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Міністре (закордонних справ, – Ред.) Сійярто, як там ваш твіт про фейк? Погано зістарився?, – написав глава МЗС.

Дипломат зауважив, що поряд із цим є й негатив. За його словами, “погана новина полягає у тому, що Орбан і надалі залишається отруєним російською пропагандою”.

Сибіга також звернув увагу на залежність Будапешта від енергоресурсів Кремля.

– Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери, – наголосив Сибіга.

Що Орбан заявив про заліт угорських дронів до України

Орбан у коментарі угорським ЗМІ висловився щодо польоту безпілотників через український кордон, намагаючись применшити значення інциденту.

– Зараз не має значення, чи перелетіли два-три-чотири угорські дрони (кордон України, – Ред.) чи ні, – сказав він.

Прем’єр припустив, що навіть якщо дрони справді опинилися на українській території, це нібито не варте уваги.

– Припустимо, що вони пролетіли туди на кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта (національна валюта Угорщини. – Ред.), Україна може закритися. Не цим їй слід займатися, – пише видання.

Заліт угорських дронів на територію України

Ввечері 26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час військової наради головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про факт зальоту розвідувальних безпілотників на територію України з боку угорського кордону.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на цю заяву, звинувативши українського лідера у тому, що він нібито “починає бачити те, чого насправді немає”.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував карти, де зафіксовано порушення державного кордону угорським дроном. Сійярто назвав їх “фейком”.

Джерело : Politico

