В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 29 сентября выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до минусовых значений.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Первый снег в Карпатах

— В Карпатах заснежило. На Попе Иване – облачно, морозец -3 °C и ветер восточный 4 м/с, – говорится в сообщении.

Руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак уточнил, что в настоящее время порывы ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.

В 2024 году первый снег в Карпатах выпал в ночь с 29 на 30 сентября. В это время на горе Поп Иван было зафиксировано -5 °С. То есть в этом году там снег выпал на день раньше.

Кстати, синоптики Укргидрометцентра прогнозировали на 29 сентября мокрый снег в высокогорье Карпат, а также ночную температуру около 0°, а днем – до +1…+5 °С.

Фото: Василь Фіцак

Источник : ГСЧС

