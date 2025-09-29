У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 29 вересня випав перший сніг, а температура повітря знизилася до мінусових значень.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Перший сніг у Карпатах

– У Карпатах засніжило. На Попі Івані – хмарно, морозець -3 °C та вітер східний 4 м/с, – мовиться у повідомленні.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак уточнив, що наразі пориви вітру східного та північно-східного напрямку сягають 8-9 м/с.

У 2024 році перший сніг у Карпатах випав в ніч з 29 на 30 вересня. В цей час на горі Піп Іван було зафіксовано -5 °С. Тобто цього року там засніжило днем раніше.

До речі, синоптики Укргідрометцентру прогнозували на 29 вересня мокрий сніг на високогір’ї Карпат, а також нічну температуру близько 0°, а вдень – до +1…+5 °С.

Фото: Василь Фіцак

Джерело : ДСНС

