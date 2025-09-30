Узгоджуються п’ятий і шостий пакети допомоги: Зеленський про ініціативу PURL
В рамках ініціативи PURL – спільної програми США і НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні – з американською стороною узгоджуються п’ятий і шостий пакети допомоги.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Ініціатива PURL: Зеленський розповів про успіхи
– Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній п’ятий пакет, – наголосив глава держави, зауваживши, що необхідно щомісяця забезпечувати $1 млрд, щоб повністю реалізувати потенціал ініціативи.
За його словами, із серпня партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:
- Нідерланди – $578 млн (перший пакет);
- Данія, Норвегія, Швеція разом – $495 млн (другий пакет);
- Німеччина оголосила про намір профінансувати третій пакет на $500 млн;
- а Канада – четвертий пакет на $500 млн.
– Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир, – додав Зеленський.
У серпні США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є швидке постачання озброєнь, зокрема американського виробництва.
Україна вже отримала понад $2 млрд у межах програми та розраховує у жовтні на додаткове фінансування до $3-3,5 млрд.