В рамках ініціативи PURL – спільної програми США і НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні – з американською стороною узгоджуються п’ятий і шостий пакети допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Ініціатива PURL: Зеленський розповів про успіхи

– Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній п’ятий пакет, – наголосив глава держави, зауваживши, що необхідно щомісяця забезпечувати $1 млрд, щоб повністю реалізувати потенціал ініціативи.

За його словами, із серпня партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:

Нідерланди – $578 млн (перший пакет);

Данія, Норвегія, Швеція разом – $495 млн (другий пакет);

Німеччина оголосила про намір профінансувати третій пакет на $500 млн;

а Канада – четвертий пакет на $500 млн.

– Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир, – додав Зеленський.

У серпні США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є швидке постачання озброєнь, зокрема американського виробництва.

Україна вже отримала понад $2 млрд у межах програми та розраховує у жовтні на додаткове фінансування до $3-3,5 млрд.

