Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Владимиру Омельяновичу, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По информации СБУ, речь идет о начальнике штаба-первом заместителе командующего группировкой Днепр Вооруженных сил Российской Федерации Владимире Омельяновиче, который участвовал в организации подрыва Каховской ГЭС на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

В СБУ рассказали, что в ночь с 5 на 6 июня 2023 года он непосредственно координировал действия подчиненных по уничтожению дамбы ГЭС минно-взрывным способом.

В результате разрушения гидротехнического сооружения произошло масштабное наводнение, которое привело к гибели 35 мирных жителей и исчезновению без вести еще 24 человек.

Стремительное распространение больших объемов воды привело к затоплению 46 населенных пунктов и 1 323 га сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, в частности 14 общин, пострадавших на временно оккупированной территории.

По данным СБУ, подрыв дамбы привел к прекращению водоснабжения в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в оккупированном Крыму.

Неконтролируемый разлив воды привел к затоплению 55 тыс. га лесных массивов, по меньшей мере 81 тыс. га территорий природно-заповедного фонда и объектов промышленности на юге Украины.

В СБУ обратили внимание, что возникла угроза для работы охлаждающей системы Запорожской АЭС, ее технического обслуживания и безопасной эксплуатации.

Следователи СБУ заочно сообщили Владимиру Омельяновичу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ подчеркнули, что Украина продолжает осуществлять комплекс действий, чтобы привлечь российских военных преступников к ответственности.

