Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Володимиру Омельяновичу, який командував підривом Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

За інформацією СБУ, йдеться про начальника штабу-першого заступника командувача угруповання Днєпр Збройних сил Російської Федерації Володимира Омельяновича, який брав участь в організації підриву Каховської ГЕС на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

У СБУ розповіли, що у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби ГЕС мінно-вибуховим способом.

У результаті руйнування гідротехнічної споруди сталася масштабна повінь, яка спричинила загибель 35 мирних жителів та зникнення безвісти ще 24 осіб.

Стрімке поширення великих об’ємів води призвело до затоплення 46 населених пунктів та 1 323 га сільськогосподарських угідь у Херсонській області, зокрема 14 громад, що постраждали на тимчасово окупованій території.

За даними СБУ, підрив дамби призвів до припинення водопостачання у Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також в окупованому Криму.

Неконтрольований розлив води призвів до затоплення 55 тис. га лісових масивів, щонайменше 81 тис. га територій природно-заповідного фонду й об’єктів промисловості на півдні України.

У СБУ звернули увагу, що відбулася загроза для роботи охолоджувальної системи Запорізької АЕС, її технічному обслуговуванню та безпечній експлуатації.

Слідчі СБУ заочно повідомили Володимиру Омельяновичу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У СБУ наголосили, що Україна продовжує здійснювати комплекс дій, щоб притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності.

