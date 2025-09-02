Ведучий Свободи слова на ICTV та телемарафону Єдині новини Вадим Карп’як поділився історією знайомства зі своєю дружиною Тетяною.

Майбутнє подружжя вперше зустрілося восени 1995 року під час студентських змагань з волейболу в Києво-Могилянській академії.

Як Вадим Карпʼяк зустрів свою дружину

За словами Карп’яка, він тоді навчався на другому курсі, а Тетяна тільки вступила на перший. Гуманітарний факультет не славився спортивними успіхами, але все ж зібрав команду.

Дівчина, яка займалася волейболом професійно, одразу стала капітаном. Саме на майданчику між ними зав’язалося знайомство.

– Історія нашого спортивного знайомства з Танею – це те, що ми любимо розказувати вдвох, як і всі закохані. Бо є тільки одна річ, яку пари люблять обговорювати більше, ніж історію своєї зустрічі, – це плітки про інші закохані пари. Це був жовтень 1995 року… Отак на тому волейбольному майданчику ми й зустрілися, – пригадує ведучий.

Вадим каже, що одразу звернув увагу на рудоволосу красуню з іронічними блакитними очима. Пізніше вона зізналася йому, що подумала, коли вперше побачила: “Боже, він хоч м’яч відбивати вміє?”.

Яке випробування пройшло кохання

Відбивати мʼяч Карп’як вмів, але команда змагання програла. Зате саме після тієї гри почалися їхні стосунки. Вони тривали майже рік, після чого шляхи розійшлися. Вадим і Тетяна зустрілися знову лише у 2010 році.

– Обоє вже були іншими, зрілішими, із професійними досягненнями, але та іскра з 1995 року не зникла. Цього разу ми вирішили не відпускати одне одного, – розповів Карп’як.

Подружжя виховує двох дітей – Марту й Ореста. Родина пережила вимушений переїзд Тетяни з дітьми до Великої Британії під час війни та відновлення будинку в Бучі після обстрілів.

Вадим Карпʼяк зізнається, що досі шаленіє від очей коханої жінки й бачить у ній ту саму дівчину з гривою рудого волосся, яка виграла його серце на волейбольному майданчику.

Пара Вадима та Тетяни не єдина пройшла випробування часом. Раніше ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський ділився, як познайомився зі своєю дружиною, як доля розлучила їх і знову звела разом.

