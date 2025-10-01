В октябре в Украине традиционно начинается отопительный сезон, а часы переводят на зимнее время.

Также ожидается расширение базовой социальной помощи на все другие категории лиц, финансово-имущественное положение которых будет соответствовать определенным критериям, а монеты номиналом в 10 копеек начнут изымать из обращения.

Кроме того, украинцы, которые собрались за границу, должны знать, что с 12 октября меняются правила въезда и выезда из ЕС.

Сейчас смотрят

Что изменится для украинцев с 1 октября 2025 года – перечень изменений в материале на сайте Факты ICTV.

Начало отопительного сезона 2025-2026

Датой начала отопительного сезона считается 15 октября, однако она не является обязательной.

В разных регионах Украины отопление включают по необходимости, в зависимости от температурных показателей воздуха, когда среднесуточная температура составляет ниже +8°C в течение трех дней подряд.

То есть его могут включить и раньше 15 октября.

Что касается тарифов на отопление, то в октябре и до окончания отопительного периода они не изменятся.

Переход на зимнее время

В конце октября в Украине традиционно происходит переход на зимнее время.

В последнее воскресенье месяца – в 2025 году это 26 октября – в 04:00 необходимо перевести стрелки часов на 1 час назад. Однако в эпоху гаджетов это обычно происходит автоматически.

В Украине планировали отменить сезонный перевод времени, но законопроект, принятый Верховной Радой, не подписал президент, поэтому переход на зимнее время остается в силе.

Базовая социальная помощь: что изменится с 1 октября

С 1 октября оформить базовую социальную помощь смогут все категории людей, чье финансово-имущественное положение будет соответствовать критериям.

До этого, летом 2025 года, системой смогли воспользоваться только те, кто уже имел социальные выплаты, а с октября на помощь смогут податься все остальные желающие.

Помощь назначается сроком на шесть месяцев и может быть автоматически продлена на два года.

В конце сентября в приложении Дія запустили новый сервис – Базовая социальная помощь, который объединяет сразу пять видов государственных выплат. Как это сделать – читайте в материале.

Выплата ВПЛ дополнительных 2 тыс. грн: кто претендует

Кабмин 17 сентября принял решение о единовременной дополнительной выплате в размере 2 тыс. грн на проживание для внутренне перемещенных лиц, которые непрерывно работали в течение шести месяцев.

В правительстве пояснили, что основная цель таких дополнительных выплат – поощрить ВПЛ к трудоустройству и самозанятости.

Речь идет о так называемой седьмой дополнительной выплате для тех переселенцев, которые после получения помощи на шестимесячный период продолжали работать или иметь доход как физические лица-предприниматели.

Это также касается тех, кто после перемещения трудоустроился или зарегистрировался как ФЛП и непрерывно работал до окончания определенного периода.

Средства Пакунка школяра с 1 октября можно тратить на книги

Правительство разрешило с 1 октября использовать средства из государственной выплаты Пакунок школяра на приобретение книг.

Эту программу Кабмин запустил 7 июля для семей, которые отправляют своих детей в первый класс.

Первоначально 5 000 грн единовременной выплаты Пакунок школяра можно было потратить только на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, детской одежды и обуви.

В этом году программа продлится до 15 ноября. Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах, однако оплата производится только безналичным способом.

Изменение правил пересечения границ ЕС для украинцев

С 12 октября меняются правила пересечения границ ЕС для граждан Украины – Евросоюз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES).

Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.

Эта система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация, при которой собирается такая информация:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

данные загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Для этого все пассажиры транспортных средств должны выходить для прохождения биометрии.

Если вы путешествуете поездом, процедура будет зависеть от пункта пропуска, то есть может отличаться.

Вы не сможете въехать на территорию ЕС в случае отказа предоставить биометрические данные.

В Департаменте консульской службы МИД объяснили, что такой шаг необходим для эффективного контроля соблюдения правил пребывания в ЕС, предотвращения использования поддельных документов и повышения безопасности в Шенгенской зоне.

Штрафы для водителей в Польше с 1 октября: что изменится для украинцев

Если украинец находится в Польше на основании временной защиты, он не обязан менять свое водительское удостоверение на польское. Однако с 1 октября возможны изменения из-за завершения 30 сентября переходного периода для таких граждан Украины.

В случае, если соответствующее постановление не будет продлено, водители, которые остаются в Польше длительное время, обязаны заменить права на польские.

В противном случае грозит штраф в 2 тыс. злотых (примерно 22 800 грн).

С 1 октября НБУ будет изымать из обращения 10 копеек

Нацбанк Украины с 1 октября начнет постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

В то же время они остаются законным платежным средством: торговые сети, предприятия сферы услуг и банки и в дальнейшем будут принимать их для расчетов и проведения операций.

То есть украинцам не нужно специально сдавать или обменивать такие монеты.

Однако после попадания в банки они больше не будут возвращаться в обращение.

В программу Доступные лекарства включат препараты от онкологии

С октября 2025 года в программу Доступные лекарства будут включены препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, которые применяются для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Соответствующее решение о расширении программы государственной реимбурсации правительство приняло еще в апреле, сообщили в Минздраве.

Проверить, включен ли препарат в программу Доступные лекарства, можно через чат-бот Спитай Гриця, созданный на основе данных НСЗУ о заключенных договорах с аптечными учреждениями.

Временные изменения в движении поездов в октябре

В Укрзализныце сообщили, что с 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет проходить ремонт путей и прилегающей железнодорожной инфраструктуры. Это повлияет на расписание движения ряда поездов.

Ограничения маршрута с 28.09.2025 по 15.10.2025:

№233/234 Киев – Рахов будет курсировать до станции Ворохта до 13.10.

№143/144 Сумы – Рахов будет курсировать до станции Ворохта до 15.10.

Дополнительные изменения:

В определенные даты поезд №233/234 Киев – Ворохта не будет курсировать:

из Киева: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

из Ворохты: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Также не будут курсировать беспересадочные вагоны:

Чернигов – Рахов с 29.09 по 17.10 (по дням курсирования);

Ковель – Рахов с 29.09 по 15.10 (по дням курсирования).

Со всеми изменениями в расписании движения поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.