Вопрос отсрочки, ее правильного оформления и продления – очень актуальный, а ее прекращение – болезненный.

О том, имеют ли студенты отсрочку во время каникул, Факты ICTV расспросили адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елену Воронкову.

Могут ли мобилизовать студентов во время каникул

По словам адвоката, не подлежат призыву студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения, получающие уровень образования, который выше ранее приобретенного, и получающие профессиональное, специальное предвысшее или высшее образование, как это предусмотрено статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Вместе с тем, отсрочка предоставляется студентам на период обучения. И здесь возникает немало дискуссий: входят ли в период обучения каникулы, академический отпуск и что делать тем, кто переводится в магистратуру после бакалавриата.

— В соответствии со статьей 62 закона Украины О высшем образовании, обучающееся лицо имеет право на каникулярный отпуск продолжительностью не менее восьми календарных недель в учебном году, — подчеркнула адвокат.

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №510 от 02.05.2023 Об утверждении Типового положения об организации образовательного процесса в учреждениях профессионального высшего образования и Положения о практической подготовке соискателей профессионального высшего образования, продолжительность учебного года (кроме последнего года обучения) составляет 52 недели, из которых не менее восьми недель – суммарная продолжительность каникул.

Для лиц, получающих профессиональное предвысшее образование по дуальной форме получения образования и на рабочем месте (на производстве), – это перерыв в теоретическом обучении.

— Итак, каникулы входят в учебный процесс, а продолжительность и период их проведения определяется учебным планом соответствующего заведения. Поэтому для студентов в период между курсами главное – своевременно оформить отсрочку, пока работает деканат и есть возможность получить необходимые справки, – отметила юрист.

Есть ли отсрочка у студентов во время каникул после получения диплома бакалавра

Что касается отсрочки у студентов во время каникул после получения диплома бакалавра, то ситуация похожа на ту, когда речь идет о периоде академического отпуска.

В частности, статьей 46 закона Украины О высшем образовании определено, что соискатель образования имеет право на перерыв в обучении в случае наличия уважительных причин, для чего ему предоставляется академический отпуск.

Таким образом, во время академического отпуска права на оформление отсрочки именно по основанию прохождения обучения у лица нет.

И очень похожая ситуация в случае получения диплома бакалавра и ожидания зачисления в магистратуру, поскольку лицо уже завершило обучение по образовательной программе бакалавр и еще не поступило в магистратуру.

