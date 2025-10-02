Питання відстрочки, її правильного оформлення та продовження – дуже актуальне, а її припинення – болюче.

Про те, чи мають студенти відстрочку під час канікул, Факти ICTV розпитали адвокатку Адвокатського бюро Івана Хомича Олену Воронкову.

Чи можуть мобілізувати студентів під час канікул

За словами адвокатки, не підлягають призову студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше набутий, та отримують професійну, фахову передвищу або вищу освіту, як це передбачено статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зараз дивляться

Разом з тим, відстрочка надається студентам на період навчання. І ось тут постає чимало дискусій: чи зараховується до періоду навчання канікули, академічна відпустка та що робити тим, хто вступає до магістратури після бакалаврату.

– Відповідно до статті 62 закону України Про вищу освіту, особа, яка навчається, має право на канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік, – наголосила адвокатка.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №510 від 02.05.2023 Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, тривалість навчального року (крім останнього року навчання) становить 52 тижні, з яких не менше восьми тижнів – сумарна тривалість канікул.

Для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), – це перерва в теоретичному навчанні.

– Отже, канікули входять у навчальний процес, а тривалість і період їх проведення визначається навчальним планом відповідного закладу. Тому для студентів у період між курсами головне – своєчасно оформити відстрочку, поки працює деканат і є можливість отримати необхідні довідки, – зауважила юристка.

Чи є відстрочка у студентів під час канікул після отримання диплома бакалавра

Що ж до відстрочки у студентів під час канікул після отримання диплома бакалавра, то ситуація схожа до тієї, коли йдеться про період академічної відпустки.

Зокрема, статтею 46 закону України Про вищу освіту визначено, що здобувач освіти має право на перерву в навчанні у разі наявності поважних причин, для чого йому надається академічна відпустка.

Таким чином, під час академічної відпустки права на оформлення відстрочки саме за підставою проходження навчання у особи немає.

І дуже схожа ситуація у випадку отримання диплома бакалавра та очікування зарахування на магістратуру, оскільки особа вже завершила навчання за освітньою програмою бакалавр і ще не вступила на магістратуру.

Читайте також Скільки студентів в Україні вступили до вишів цьогоріч: дані МОН

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.