Вступ України до НАТО підтримує 83% громадян, проте лише 53% вірять у здатність Альянсу захистити країну у разі нападу Росії.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня на замовлення Київського безпекового форуму.

Ставлення українців до міжнародних організацій

Найбільш ефективним способом забезпечити безпеку України 42,4% опитаних вважають членство в НАТО. На другому місці за популярністю стоять двосторонні угоди з країнами-партнерами – їх обрали 16,9% респондентів.

Щодо ставлення українців до міжнародних організацій, Євросоюз підтримують 86,9% респондентів, із них 40,4% оцінюють ЄС цілком позитивно, а 46,5% – переважно позитивно.

НАТО підтримують 76,1% українців. З них 34,8% висловили цілком позитивне ставлення до Альянсу, 41,3% – переважно позитивне.

Українці виявляють категоричне несприйняття Шанхайської організації співробітництва (баланс ставлення -49,9%), ОДКБ (-69,1%) та БРІКС (-69,1%).

Серед тих, хто взяв би участь у референдумі щодо вступу до НАТО, 82,9% віддали б свої голоси “за”. У разі референдуму про вступ до ЄС “за” проголосували б 81,7% респондентів, 9% – проти.

Гарантії безпеки для України

Водночас 26,2% українців не вірять у здатність НАТО захистити країну. 26,4% переконані, що РФ точно планує напад на одну з країн Альянсу, ще 42,8% допускають таку можливість.

Щодо надійності гарантій безпеки для України, 35,3% респондентів вважають вступ до НАТО цілком надійною гарантією, ще 32,4% оцінюють її як скоріше надійну.

Створення багатосторонніх партнерських гарантій на рівні лідерів держав вважають цілком надійними 22,9%, а скоріше надійними – 39,4%.

Зміцнення ЗСУ та оборонних спроможностей країни без обмежень із забезпеченням стабільного фінансування підтримують 56,1% та 32,1% опитаних відповідно.

Створення 40-кілометрової буферної зони між Україною та РФ у рамках мирної угоди та розгортання в Україні європейського військового контингенту вважають цілком надійними гарантіями 29,8% опитаних, ще 35,7% – скоріше надійними.

Розміщення в Україні бійців американських приватних військових компаній вважають цілком надійним 29,3%, ще 30,7% – скоріше надійним.

Забезпечення ефективної санкційної політики вважають надійним – 38,5% і 27,8% відповідно, а відкриття переговорного процесу про вступ до ЄС – 34,5% і 32,6%.

Лідер підтримки України

Найчастіше українці називають ЄС лідером підтримки України у війні з РФ. Таку думку висловили 34,6% респондентів. США вважають лідером підтримки 21,9%, Велику Британію – 10,6%, Німеччину – 5,7%, країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) – 3,4%, країни Північної Європи (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція) – 2,3%, Францію – 2,3%, Польщу – 1,5%.

Щодо надійності гарантій безпеки, 61,9% опитаних вважають, що ЄС дотримається взятих зобов’язань і зможе захистити Україну.

Для НАТО цей показник становить 54,8%, для Великої Британії – 49,4%, США – 44%, Німеччини – 35,7%, решта країн – менше 25%.

63,8% українців впевнені, що країни Балтії дотримаються гарантій, але не зможуть забезпечити захист.

Понад 50% такої ж думки про Італію, Чехію, Канаду, Польщу, Францію та країни Північної Європи. Щодо Німеччини – 48,3%, Туреччини – 46,1%, США – 26%, ЄС – 23,9%.

Більшість українців переконані, що РФ та Китай не дотримаються гарантій у разі їх надання – 90% і 74,3% відповідно. 13,2% респондентів вважають, що США не дотримаються гарантій, 5,9% такої думки про ЄС.

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольних уряду територіях України серед 1 210 респондентів віком від 18 років за стратифікованою багатоступеневою вибіркою з випадковим відбором на перших етапах і квотним методом на заключному етапі.

Структура вибірки відтворює демографічну структуру дорослого населення територій станом на початок 2022 року.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%, можливі додаткові систематичні відхилення зумовлені наслідками агресії РФ.

