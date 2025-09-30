Коллегия Еврокомиссии соберется 30 сентября в Брюсселе для обсуждения вопросов безопасности. Заседание состоится с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чиновника Европейской комиссии.

Заседание коллегии Еврокомиссии 30 сентября: что известно

По словам собеседника издания, на встречу приглашен генсек НАТО.

— Завтра утром состоится заседание коллегии Еврокомиссии по вопросам безопасности, в котором примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, — рассказал он накануне.

Чиновник отметил, что еврокомиссары, в частности, будут обсуждать планы по оборонной стратегии Евросоюза Готовность 2030 (Readiness 2030).

На днях европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз планирует построить трехкомпонентную систему защиты восточного фланга от России.

По его словам, речь идет о трех стенах — морской, дронной и наземной.

Наземная стена предусматривает создание системы противодействия провокациям на наземной границе, стена дронов – защиту воздушного пространства стран ЕС и морская стена – противодействие возможным провокациям на воде.

