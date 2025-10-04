Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів із тіньового флоту Росії в Балтійському морі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Єрмак про санкції ЄС проти тіньового флоту РФ

У 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 російських нафтотанкерів, розширивши чорний список до 568 суден.

Хоча частина з них формально не заходить у порти Євросоюзу, вони продовжують використовувати Балтійське море для транспортування нафти.

— Використання міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання — це чіткий сигнал Кремлю: обійти санкції не вдасться, — наголосив Єрмак.

За інформацією EUObserver, під дію механізму можуть потрапити щонайменше 16 суден без прапора, які ЄС зможе затримувати на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права.

Керівник ОП наголосив, що швидкість рішень має вирішальне значення:

— Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль, — заявив він.

За даними The New York Times із посиланням на S&P Global Market Intelligence, російський тіньовий флот налічує близько 940 танкерів — це приблизно 17% світового флоту нафтових суден.

За останній рік він зріс майже на 45%.

Більшість цих суден — старші за 20 років, не застраховані та мають непрозору структуру власності.

Вони часто змінюють прапори, фальсифікують координати й здійснюють перевантаження нафти в міжнародних водах.

Експерти попереджають, що тіньовий флот не лише послаблює санкції, а й створює серйозну загрозу безпеці: від можливих екологічних катастроф через аварії старих суден — до диверсій на підводних трубопроводах і кабелях.

Євросоюз уже включив понад 500 суден до санкційного списку, аналогічні кроки зробили США, Велика Британія, Канада та Австралія.

Водночас Росія продовжує закуповувати нові судна, замінюючи ті, що потрапили під обмеження.

Представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван наголосив, що утримання тіньового флоту стає дедалі дорожчим для Москви, що свідчить про ефективність обмежень.

