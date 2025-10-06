Нідерланди виділять 55 млн євро до трастового фонду Світового банку на програми відновлення України.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

– Сьогодні ми анонсуємо, що Нідерланди виділять 55 млн євро до фонду Світового банку «Допомога, відновлення, реконструкція та реформи в Україні», щоб допомогти вашій країні відновитися та відбудуватися. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. А майбутнє України – це майбутнє Європи, – заявив Схооф.

Водночас глава нідерландського уряду підкреслив, що російська агресія зачіпає всю Європу, а не лише Україну, і наголосив на важливості спільної відповіді на гібридні загрози та порушення повітряного простору.

– Інші європейські країни мають справу з російськими безпілотниками та винищувачами, які порушують їхній повітряний простір. І вже деякий час ми стикаємося з низкою гібридних загроз. Ніхто в Європі не може стверджувати, що російська агресія – це не наша проблема, або що війна тут – це виключно боротьба між Україною та Росією. Це – спільна боротьба, – сказав глава уряду.

Схооф також зазначив, що Україна ділиться з європейцями досвідом протидії безпілотникам, що, на його думку, демонструє тісний зв’язок і взаємну готовність захищати свободу та мир.

– Це показує, що ми маємо нерозривний зв’язок, що ми стоїмо пліч-о-пліч і поділяємо однакову непохитну волю жити вільно в мир, – підкреслив прем’єр.

За словами Схоофа, Нідерланди і їхні партнери мають забезпечити стійку допомогу Україні тепер і в майбутньому.

– Україна повинна мати змогу розраховувати на нашу тверду підтримку зараз і в майбутньому. Скажу чітко. Нідерланди та їхні союзники стоять на вашому боці. Українці мають повне право жити у свободі та безпеці у сильній та незалежній Україні, – заявив глава нідерландського уряду.

Він наголосив на необхідності зберігати тиск на Росію й посилювати санкції, оскільки, за його словами, нинішні удари РФ по мирних територіях — це злочинна агресія, за яку Москва має відповісти.

– Це ніщо інше ніж злочинна агресія, – підкреслив Схооф, додавши, що у цьому зв’язку Росія має понести відповідальність.

Прем’єр нагадав, що Нідерланди вже надали значну допомогу: з 2022 року виділено 20,6 млрд євро, з яких 13,6 млрд спрямовано на військову підтримку.

Країна також приєдналася до ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України) і закликала партнерів долучитися до закупівлі критично важливого американського озброєння.

Схооф додав, що Нідерланди вже домовилися про співпрацю з Україною у виробництві дронів, яка може бути розгорнута на українській території.

Крім того, Амстердам продовжує постачати ППО, літаки F-16, бере участь у спільних закупівлях боєприпасів та підтримує двосторонню безпекову співпрацю з Києвом.

