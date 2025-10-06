Украина производит 40 САУ Богдана в месяц — Зеленский
С начала полномасштабной войны Украина увеличила потенциал оборонной промышленности в десятки раз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина производит 40 САУ Богдана в месяц
– Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 млрд долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, – это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Только наших Богдан мы производим уже 40 в месяц, – сказал президент.
По словам Зеленского, в прошлом году украинские производители изготовили и поставили на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.
А также Украина активно производит беспилотники различных типов.
– Украинские ударные дроны – их очень много: Лютый, Fire Point, SHARK, Бобер и другие – работают. И очень успешно работают. Вы видите, как мы это делаем. Украинцы поставляют на фронт необходимые типы дронов, и это колоссальные объемы производства и колоссальные объемы поставок. От привычных эфпивишек до наземных роботизированных комплексов, – добавил он.
По его словам, задача для производителей, правительства и всех задействованных институтов – до конца года обеспечить, чтобы не менее 50% оружия на фронте было украинским.
– И эта задача должна быть реализована, – добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине нужно финансирование, чтобы полностью реализовать потенциал оборонной промышленности.