Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже на четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает получать иностранные комплектующие для изготовления оружия.

Россия получает компоненты для оружия несмотря на санкции

Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства: компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

– В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в Искандерах – около 1500, в Кинжалах – 192 компонента, и 405 – в Калибрах, – сообщил Зеленский.

По его словам, компании из США производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БПЛА и ракет Кинжал, аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет.

Не менее 50 единиц микроэлектроники в каждом «Шахеде» производится в Китае и Тайване.

Микроконтроллеры для БПЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов – в Великобритании.

Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, коммутационные разъемы — в Германии.

Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов, а также сервоприводы и подшипники из Республики Корея.

Президент подчеркнул, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России продолжать войну.

– Мы передали предложения по ограничению схем поставок. Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать, – отметил Зеленский.

По словам главы государства, на этой неделе состоится встреча санкционных координаторов Группы семи, где ожидается принятие системного решения для усиления эффективности ограничений.

– Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить, – подчеркнул президент.

Напомним, Рвда ЕС продлила индивидуальные ограничительные меры против России до 9 октября 2026 года .

Санкции применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам, ответственным за дестабилизирующие действия РФ за рубежом.

Их активы заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. К тому же физическим лицам запрещен въезд и транзит через территорию ЕС.

