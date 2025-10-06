Україна виробляє 40 САУ Богдана на місяць — Зеленський
Від початку повномасштабної війни Україна збільшила потенціал оборонної промисловості в десятки разів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Україна виробляє 40 САУ Богдана на місяць
– Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 млрд доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць, – сказав президент.
За словами Зеленського, торік українські виробники виготовили й поставили на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.
А також Україна активно виробляє безпілотники різних типів.
– Українські ударні дрони – їх дуже багато: Лютий, Fire Point, SHARK, Бобер та інші – працюють. І дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок. Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів, – додав він.
За його словами, завдання для виробників, уряду та всіх задіяних інституцій – до кінця року забезпечити, щоб не менше ніж 50 % зброї на фронті була українською.
– І це завдання має бути реалізоване, – додав Зеленський.
Президент підкреслив, що Україні потрібне фінансування, щоб повністю реалізувати потенціал оборонної промисловості.