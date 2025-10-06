Президент Владимир Зеленский объяснил, почему наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект, который устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента, комитетов и временных следственных комиссий.

Вето Зеленского: почему отменены штрафы за неявку в ВР

По словам Зеленского, он наложил вето на законопроект №11387, поскольку неявка в Верховную Раду не является административным нарушением.

Он считает, что существует риск чрезмерной власти сотрудников аппарата ВР в определении “уважительных причин”.

Кроме того, по его мнению, в Конституции, регламенте и других законах уже есть механизмы контроля Кабмина через депутатские запросы и резолюции недоверия.

Движение Честно отмечает, что в течение 2024-2025 годов Рада вызвала не менее 21 должностного лица. Преимущественно речь шла о министрах. Однако приходила только половина из них, остальные же игнорировали приглашения без объяснения причин.

Одним из авторов ветированного законопроекта является председатель парламента Руслан Стефанчук.

Изначально этот документ касался обеспечения уважения к суду.

Однако нардеп Ярослав Железняк от Голоса добавил поправки о штрафах для министров, которые частично были учтены комитетом.

СМИ отмечают, что принятие этого законопроекта Радой было следствием скандала с НАБУ и САП, когда парламент стал козлом отпущения из-за принятия закона, который ограничивал независимость антикоррупционных органов.

Ранее, 3 сентября, Верховная Рада приняла законопроект №11387, который устанавливает штрафы от 13 до 17 тыс. грн для министров и должностных лиц, игнорирующих вызов парламента без уважительных причин (за проголосовали 229 парламентариев).

