Президент Володимир Зеленський пояснив, чому наклав вето на прийнятий Верховною Радою законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій.

Вето Зеленського: чому скасовано штрафи за неявку до ВР

За словами Зеленського, він ветував законопроєкт №11387, адже неявка до Верховної Ради не є адміністративним порушенням.

Він вважає, що існує ризик надмірної влади працівників апарату ВР у визначенні “поважних причин”.

Зараз дивляться

Крім того, на його думку, в Конституції, регламенті та інших законах уже є механізми контролю Кабміну через депутатські запити та резолюції недовіри.

Рух Чесно зазначає, що протягом 2024-2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця. Переважно мова йшла про міністрів. Однак приходила лише половина з них, решта ж – ігнорували запрошення без пояснень причин.

Одним із авторів ветованого законопроєкту є голова парламенту Руслан Стефанчук.

Спершу цей документ стосувався забезпечення поваги до суду.

Однак нардеп Ярослав Железняк від Голосу додав правки про штрафи для міністрів, які частково були враховані комітетом.

ЗМІ зазначають, що ухвалення цього законопроєкту Радою було наслідком скандалу з НАБУ та САП, коли парламент став цапом-відбувайлом через ухвалення закону, який обмежував незалежність антикорупційних органів.

Раніше, 3 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11387, який встановлює штрафи від 13 до 17 тис. грн для міністрів та посадовців, що ігнорують виклик парламенту без поважних причин (за проголосувало 229 парламентарів).

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.