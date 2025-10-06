Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть на четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує отримувати іноземне комплектування для виготовлення зброї.

Росія отримує компоненти для зброї попри санкції

Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва: компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

– У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в Іскандерах – близько 1500, у Кинджалах – 192 компоненти, та 405 – у Калібрах, – повідомив Зеленський.

За його словами, компанії зі США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет Кинджал, аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

Щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки у кожному Шахеді виготовляється в Китаї та Тайвані.

Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів у Великій Британії.

Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, комутаційні роз’єми у Німеччині.

Крім того, Росія використовує процесори з Нідерландів, а також сервоприводи й підшипники з Республіки Корея.

Президент наголосив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії продовжувати війну.

– Ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів Групи семи, де очікується ухвалення системного рішення для посилення ефективності обмежень.

– Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити, – наголосив президент.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії до 9 жовтня 2026 року .

Санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізувальні дії РФ за кордоном.

Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. До того ж фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

