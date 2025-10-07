У 2024 році українські військові завдали понад 50 уражень ворогу за допомогою ракети Нептун. Про удари по загарбниках не завжди повідомляється, щоб не розкривати всі можливості зброї.

Українські військові 50 разів вдарили Нептунами по цілях РФ у 2024 році

В етері Новини.LIVE речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про досвід застосувань ракет Нептун минулого року.

Він зауважив, що російські загарбники дійсно бояться української ракети Нептун, і це не дарма.

– Минулого року було більше ніж 50 уражень (за допомогою Нептуна по ворогу, – Ред.). Ми не розкриваємо зазвичай застосування. Але іноді, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, ми можемо повідомити, що так, це ми, – розповів капітан.

За словами речника ВМС, система Нептун була вже успішно застосована, її використовують і вона приносить результат.

Крім того, Плетенчук підкреслив, що на Військово-морські сили як єдиних користувачів Нептунів також покладається завдання по ураженню і наземних цілей, і це вже не секрет. Застосування цих ракет було досить успішним.

До речі, вночі 29 вересня ЗСУ атакували ракетами Нептун завод Електродеталь у Брянській області.

