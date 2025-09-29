Ночью 29 сентября прогремел взрыв в Брянской области РФ — под ударом оказался Карачевский завод Электродеталь.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova.

Атака на завод Электродеталь: что известно

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в полпервого ночи объявил, что на территории Карачевского района фиксируется ракетная опасность. Около двух часов ночи он сообщил об отбое, однако подробностей о прилетах в Брянской области не предоставил.

Позже местные жители сообщили об атаке на АО Карачевский завод Электродеталь. В цехах завода в результате прилета начался пожар.

Предприятие специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, как для военного, так и промышленного применения.

На заводе Электродеталь производят более 25 тысяч видов электрических разъемов, которые используются в аэрокосмической, специальной, электронной промышленности и приборостроении.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили 84 украинских БПЛА, из них — 24 было сбито над территорией Брянской области.

24 сентября был атакован завод Газпром нефтехим Салават в Башкортостане. Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, с годовым объемом переработки 15,7 млн тонн.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova

