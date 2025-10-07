В Україні діє воєнний стан, що суттєво вплинуло на правила перетину державного кордону. Було запроваджено численні обмеження, особливо щодо виїзду окремих категорій громадян.

Військовозобов’язані можуть виїхати за кордон лише у випадках, передбачених ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає категорії осіб, що отримують відстрочку від мобілізації.

Факти ICTV дізнавалися, які правила перетину кордону діють у 2025 році.

Нові правила контролю на кордонах у 2025 році: система EES

З 12 жовтня Європейський Союз запроваджує нову систему контролю перетину кордону — Entry/Exit System (EES). Вона передбачає обов’язкове сканування обличчя та зняття відбитків пальців усіх мандрівників, що в’їжджають до ЄС та виїжджають з нього.

Як працюватиме нова система:

Система EES буде застосовуватися до кожного подорожуючого, незалежно від того, чи він є громадянином країни-члена ЄС, чи приїжджає з третіх країн. Основна мета оновленого контролю — модернізувати базу даних та покращити обмін інформацією між державами-членами.

Польща вже розпочала тестування системи EES, а з 12 жовтня процедуру почнуть впроваджувати й інші країни ЄС. При цьому, як зазначає Демченко, немає гарантії, що система відразу запрацює на всіх зовнішніх кордонах: деякі держави можуть почати використання трохи пізніше.

За словами прикордонників, нова процедура передбачає збір таких даних:

фотографія особи, яка перетинає кордон;

відбитки пальців;

паспортні дані та інша інформація про подорож.

Всі ці дані будуть зберігатися у централізованій базі, яка постійно поповнюватиметься та дозволятиме відстежувати історію перетину кордону для кожного мандрівника.

Оновлені правила перетину кордону для чоловіків

Чоловікам віком від 18 до 22 років наразі дозволено виїжджати за межі України, проте існують окремі категорії, які не можуть перетинати кордон. Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко під час ефіру телемарафону Єдині новини, до цієї категорії належать державні службовці, визначені пунктом 2.14 правил перетину кордону. Вони зможуть виїхати лише у разі службового відрядження.

Адвокатка Дар’я Тарасенко на своїй сторінці у Facebook пояснила, що постанова Кабінету Міністрів № 1031 викликала активні дискусії через формулювання “до 22 років включно”. Зокрема, у громадськості виникло питання: чи можуть виїхати чоловіки, яким вже виповнилося 22 роки та кілька місяців, наприклад 22 роки і 2 місяці.

На думку юристки, формулювання “до 22 включно” не зовсім однозначне, тому для правильного тлумачення потрібно враховувати не лише цей фрагмент, а й усю постанову. Крім норми про “22 роки включно”, документ також містить поправки, де в абзацах 12–13 пункту 2‑1, пункті 2‑8, абзацах 1 та 17 пункту 2‑12, абзаці 1 пунктів 2‑13, 2‑20–2‑22 цифра “18” замінюється на “23”. Це означає, що окремі положення поширюють обмеження на ширший вік, ніж здається з першого погляду.

Тобто юнаки можуть перетинати кордон до досягнення 23 років. Слово “включно” додане саме для уточнення цього моменту, якщо б йшлося про “до досягнення 22”, то такого уточнення не знадобилося б.

Перетин кордону: документи

Для виїзду за кордон громадяни України повинні мати чинний закордонний паспорт. Використання ID-картки можливе лише за умови наявності відповідних міждержавних угод, зокрема з Туреччиною та Грузією. Перед подорожжю важливо перевірити термін дії паспорта, адже багато країн вимагають, щоб він залишався чинним щонайменше 3-6 місяців після в’їзду.

Залежно від мети поїздки може знадобитися віза. Українці можуть відвідувати 112 країн без візи, проте для роботи чи навчання оформлення відповідного дозволу є обов’язковим.

Правила перетину кордону в умовах воєнного стану для військовозобов’язаних

Чоловікам для безперешкодного перетину кордону необхідно надати документи, що підтверджують статус особи та її право на виїзд. Детальний перелік таких документів міститься в постанові Кабміну № 57 від 27.01.1995 року, яка була оновлена відповідно до умов воєнного стану.

Усім категоріям осіб необхідно мати військово-обліковий документ з актуальним штрихкодом, який перевіряють прикордонники, ТЦК та поліція.

Основний пакет документів передбачає:

Паспорт громадянина України (внутрішній або закордонний).

Військово-обліковий документ із зазначеним VIN-кодом.

Довідку про відстрочку (за наявності права на неї).

Додаткові документи залежно від категорії (наприклад, свідоцтво про народження дитини, документи про інвалідність тощо).

Деякі категорії громадян можуть заздалегідь забронювати час перетину кордону через систему єЧерга. Це стосується:

водіїв вантажного транспорту;

туристичних і дитячих груп;

осіб, які подорожують з гуманітарною метою.

Також водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, повинні бути зареєстровані в системі Шлях, що допомагає зменшити корупційні ризики у сфері міжнародних перевезень.

Правила перетину кордону у 2025 році для дітей

Дітям до 18 років для перетину кордону необхідно мати:

Свідоцтво про народження (для осіб до 14 років) або паспорт громадянина України (з 14 років).

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про шлюб у разі різних прізвищ у батьків та дитини).

Закордонний паспорт дитини або запис про неї у закордонному паспорті одного з батьків.

Якщо дитина подорожує без батьків, потрібен нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного з них.

