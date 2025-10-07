На южных направлениях российские войска увеличили количество ударов, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ активизировалась на южных направлениях: какая там ситуация

Ситуация на Южном направлении, которая охватывает Запорожскую, Херсонскую и Одесскую области, достаточно непростая, там наблюдаются тенденции к обострению.

— Ситуация у нас довольно непростая, есть определенные тенденции к обострению. В чем это выражается? В том, что за минувшие сутки противник несколько увеличил количество и ударов дронами-камикадзе, и артиллерийских обстрелов, не только позиций Сил обороны Украины, но и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктов, а также увеличил количество боеприпасов, которые он применяет во время этих обстрелов, — сказал он.

Волошин отметил, что на южной линии фронта в течение предыдущих суток зафиксировали несколько меньше боевых столкновений, чем на других направлениях — в общей сложности 13, 8 из них — на Гуляйпольском направлении, где армия РФ “безуспешно пытается уже несколько дней подряд взять под контроль Полтавку”, а на Ореховском направлении, в том числе возле населенных пунктов Каменское и Степовое, — 4.

На Приднепровском направлении у Антоновских мостов противник штурмовал наши позиции, но безрезультатно.

Кроме того, он сообщил, что на Ореховском направлении вблизи Степового российские захватчики снова применили в своем штурме мотоциклы, но “успеха не имели, понесли потери и отошли”.

Волошин отметил, что российские войска используют две тактики – штурмы малыми группами пехоты с использованием мотоциклов и тактику инфильтрации, чтобы проникнуть в Степногорск на Запорожье.

Однако, по его словам, Силы обороны активно осуществляют поисково-ударные действия, чтобы выявить эти группы и уничтожить их.

Ситуация на Запорожье и Херсонщине

Войска РФ перебросили несколько подразделений на Запорожье и на Херсонщину, отметил Волошин. Это сделано с целью прохождения этапов возобновления и боевого слаживания.

В частности, РФ готовится к проведению штурмов малыми группами пехоты и тактике просачивания.

— Сейчас действительно они (российские войска, — Ред.) перебросили несколько подразделений, в частности это подразделения их Воздушно-десантных войск. Это подразделения, которые достаточно потрепаны в боях, и их перекидывают на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, чтобы они прошли этапы восстановления, боевого слаживания, — рассказал спикер.

Волошин добавил, что российские оккупанты перекидывают личный состав штурмовых групп с отдаленных позиций на передовые. В то же время достаточного сосредоточения сил и средств для масштабного прорыва российских войск пока не зафиксировано. Прогнозировать, будет ли здесь враг совершать какие-то прорывы в дальнейшем — пока рано, потому что ситуация на поле боя меняется достаточно динамично.

