На південних напрямках російські війська збільшили кількість ударів, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Ситуація на південних напрямках: РФ збільшує активність

Він зазначив, що ситуація на Південному напрямку, яка охоплює Запоріжжя, Херсонщину і Одещину, досить непроста, там спостерігаються тенденції до загострення.

– Ситуація у нас доволі непроста і має певні тенденції до загострення. В чому це проявляється? В тому, що за минулу добу противник дещо збільшив кількість і ударів дронами-камікадзе, і артилерійських обстрілів, не лише позицій Сил оборони України, а й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, а також збільшив кількість боєприпасів, які він застосовує під час цих обстрілів, – сказав він.

Волошин зауважив, що на південній лінії фронту протягом попередньої доби зафіксували дещо менше бойових зіткнень, ніж на деяких інших напрямках — загалом 13, 8 із яких – на Гуляйпільському напрямку, де армія РФ “безуспішно намагається вже декілька днів поспіль взяти під контроль Полтавку”, а на Оріхівському напрямку, зокрема біля населених пунктів Кам’янське і Степове, – 4.

На Придніпровському напрямку біля Антонівських мостів противник штурмував наші позиції, однак безрезультатно.

Крім того, він повідомив, що на Оріхівському напрямку поблизу Степового російські загарбники знову застосували у своєму штурмі мотоцикли, але “успіху не мали, зазнали втрат і відійшли”.

Волошин зауважив, що російські війська застосовують дві тактики – штурми малими групами піхоти з використанням мотоциклів і тактику інфільтрації, щоб проникнути в Степногірськ на Запоріжжі.

Однак, за його словами, Сили оборони активно проводять пошуково-ударні дії, щоб виявити ці групи й знищити їх.

Ситуація на Запоріжжі та Херсонщині

Війська РФ перекинули кілька “пошарпаних” підрозділів на Запоріжжя та Херсонщину, зауважив Волошин. Це зроблено з метою проходження етапів відновлення та бойового злагодження.

Зокрема, РФ готується до проведення штурмів малими групами піхоти і тактики просочування.

– Наразі дійсно вони (російські війська, – Ред.) перекинули декілька підрозділів, зокрема це підрозділи їхніх Повітряно-десантних військ. Це підрозділи, які доволі пошарпані у боях, і їх перекидають на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей, щоб вони пройшли етапи відновлення, бойового злагодження, – розповів речник.

Волошин додав, що російські окупанти перекидають особовий склад штурмових груп з віддалених позицій на передові. Водночас достатнього зосередження сил і засобів для масштабного прориву російських військ наразі не зафіксовано. Говорити, чи буде тут ворог здійснювати якісь прориви надалі, наразі рано, оскільки ситуація на полі бою змінюється доволі динамічно.

