Глава СБУ Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах ударов по России дальнобойными дронами, а также о существенном уничтожении российских войск под Покровском в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис президента.

Доклад Малюка о результатах боевой работы

Так, Зеленский отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность, в частности в уничтожении российских комплексов противовоздушной обороны.

На Покровском направлении военные центра спецопераций А СБУ активно ведут бои против врага.

— Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь, — рассказал Зеленский.

По информации Василия Малюка, на Покровском направлении только воины СБУ уничтожают сейчас более 100 российских оккупантов в день, и это без учета действий воинов других составляющих наших Сил обороны.

В прошлом месяце воины ЦСО А СБУ ликвидировали 3028 оккупантов.

По словам Владимира Зеленского, СБУ продолжает уничтожать российские агентурные сети. А еще президент согласовал новые операции по уменьшению российского военного потенциала.

Ранее в Европе задержали 16-летнего харьковчанина, который по заказу россиян вербовал украинских школьников для совершения терактов на территории Украины.

3 октября дроны СБУ атаковали российский нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, расположенный в 1,4 тыс. км от границы Украины.

