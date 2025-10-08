Зеленский согласовал новые операции СБУ по уменьшению военного потенциала РФ
Глава СБУ Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах ударов по России дальнобойными дронами, а также о существенном уничтожении российских войск под Покровском в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис президента.
Доклад Малюка о результатах боевой работы
Так, Зеленский отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность, в частности в уничтожении российских комплексов противовоздушной обороны.
На Покровском направлении военные центра спецопераций А СБУ активно ведут бои против врага.
— Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь, — рассказал Зеленский.
По информации Василия Малюка, на Покровском направлении только воины СБУ уничтожают сейчас более 100 российских оккупантов в день, и это без учета действий воинов других составляющих наших Сил обороны.
В прошлом месяце воины ЦСО А СБУ ликвидировали 3028 оккупантов.
По словам Владимира Зеленского, СБУ продолжает уничтожать российские агентурные сети. А еще президент согласовал новые операции по уменьшению российского военного потенциала.
Ранее в Европе задержали 16-летнего харьковчанина, который по заказу россиян вербовал украинских школьников для совершения терактов на территории Украины.
3 октября дроны СБУ атаковали российский нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, расположенный в 1,4 тыс. км от границы Украины.