Голова СБУ Василь Малюк доповів президенту Володимиру Зеленському про результати ударів по Росії далекобійними дронами, а також про суттєве знищення російських військ під Покровськом на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс президента.

Доповідь Малюка про результати бойової роботи

Так, Зеленський зауважив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють все більшу ефективність, зокрема у знищенні російських комплексів протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

На Покровському напрямку військові центру спецоперацій А СБУ активно ведуть бої проти ворога.

– Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат, – розповів Зеленський.

За інформацією Василя Малюка, на Покровському напрямку лише воїни СБУ знищують зараз понад 100 російських окупантів на день, і це без врахування дій воїнів інших складових наших Сил оборони.

Минулого місяця воїни ЦСО А СБУ ліквідували 3028 окупантів.

За словами Володимира Зеленського, СБУ продовжує знищувати російські агентурні мережі. А ще президента погодив нові операції зі зменшення російського воєнного потенціалу.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.