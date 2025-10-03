3 октября подвергся атаке российский нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, что в 1,4 тыс. км от границы Украины.

Информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Обновлено в 13:54. Остальные подробности операции в Орске Оренбургской области РФ предоставили источники Фактов ICTV в СБУ.

Атака на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орске: что известно

Атаку на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орске 3 октября совершили ударные дальнобойные беспилотники СБУ.

На видео, которыми изобилуют Telegram-каналы, виден дым, а также слышны взрывы.

После атаки на НПЗ в Орске там началась эвакуация.

Местные власти тем временем призвали людей не поддаваться панике.

– СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Около 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем и дальше продолжать, чтобы увеличить эту цифру, – сообщил информированный источник в СБУ.

Что известно о НПЗ Орскнефтеоргсинтез

Нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез расположен в городе Орск Оренбургской области России.

Это один из крупнейших промышленных объектов региона и важный элемент российской нефтеперерабатывающей отрасли.

На НПЗ в Орске работают четыре установки первичной переработки нефти. Мощность Орскнефтеоргсинтеза – 6,6 млн т нефти в год.

Завод выпускает около 30 видов разной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

В разные годы на НПЗ реализовывались программы модернизации для увеличения переработки и выпуска продукции в соответствии с экологическими стандартами Евро-5.

Орскнефтеоргсинтез обеспечивает топливом не только Оренбургскую область, но и соседние регионы России, а также является экспортером отдельных видов нефтепродуктов.

Это уже второй крупный инцидент на российских нефтеперерабатывающих заводах с начала октября.

Недавно в Ярославле горел Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители сообщали о сильном пожаре и столбе густого черного дыма.

Кроме того, 2 октября взрывы прогремели на химзаводе Азот в Пермском крае РФ.

Согласно сообщению местных Telegram-каналов, причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.

