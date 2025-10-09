Реєстр Оберіг допомагає автоматизувати облік призовників і резервістів, а також спростити взаємодію між ТЦК, держорганами та роботодавцями. Даними з реєстру користуються Міноборони, ТЦК, ДПСУ, МВС, прикордонники й інші державні структури, які мають повноваження.

Чи можна перевірити себе у реєстрі Оберіг, з’ясовували Факти ICTV.

Що таке реєстр Оберіг

Оберіг – це автоматизований проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Оберіг – це електронний реєстр військовозобовʼязаних, який створили для обліку всіх громадян, що підлягають військовому обов’язку в Україні. У ньому зібрані особисті та службові дані, зокрема ПІБ, місце проживання, військова спеціальність, місце роботи тощо.

Його основна мета – забезпечення військового обліку громадян.

Як перевірити себе в реєстрі

Зараз звичайні громадяни не мають прямого доступу до бази Оберіг, тому самостійно перевірити, чи є ви там, не вийде. Але є кілька способів дізнатися свій статус:

Найнадійніший варіант – це звернутись у територіальний центр комплектування (колишній військкомат) за місцем проживання чи прописки. Там можна перевірити свою особову справу: дізнатися, чи є ви в базі, і при потребі оновити дані. Для цього потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Користувачі можуть подивитись базову інформацію про себе через мобільний застосунок Резерв+. Його поступово доопрацьовують, щоб кожен міг мати доступ до своїх даних без черг у ТЦК.

Можна подати офіційний запит до Міністерства оборони або до ТЦК, посилаючись на закон про доступ до публічної інформації. У запиті треба вказати своє ім’я, ідентифікаційний код і пояснити, чому ви звертаєтесь. Але майте на увазі: швидше за все, відповідь буде загальною.

Ще один варіант – це звернутись до юриста, який спеціалізується на військовому праві. Він зможе офіційно запитати інформацію від вашого імені. Це зручно, якщо ви не хочете напряму контактувати з ТЦК або маєте сумніви, як правильно діяти.

Які дані потраплять у реєстр Оберіг

До системи Оберіг потрапляє інформація з інших електронних реєстрів, а саме:

персональні дані;

номер телефону, електронна пошта;

відомості про батьків;

сімейний стан;

відомості про сім’ю, освіту, паспортні дані, зокрема закордонні паспорти;

відомості про місце роботи;

відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення;

дані про наявність чи відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації;

дані про підстави для виїзду за кордон;

відомості про відкриті виконавчі провадження;

службові дані: проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що Закон Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів ухвалили ще в березні 2017 року. Він передбачає створення єдиної автоматизованої системи, яка міститиме відомості про військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

В уряді вважають, що відмова від паперового обліку і перехід на електронний поліпшить роботу ТЦК і нівелює корупційні ризики.

