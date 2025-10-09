На подконтрольную правительству территорию Украины удалось вывезти группу из 23 украинских детей и подростков из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина вернула из российской оккупации группу из 23 детей

— В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти группу из 23 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий, — написал он в Telegram вечером 9 октября.

Как рассказал Ермак, двух сестер 11 и 14 лет оккупанты пытались заставить посещать российскую школу, угрожая матери отобрать детей в случае отказа.

— Один из подростков после оккупации остался без опеки и его заставили оформить российский паспорт, но он принципиально отказался учиться в российской школе. Маленькую девочку с мамой однажды не выпустили из оккупации в связи со службой родственника в ВСУ. После этого семья осталась без документов и жила под постоянным давлением, — добавил глава Офиса президента.

По его словам, сейчас все спасенные дети находятся в безопасности на подконтрольной территории Украины.

Они получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, а также восстанавливают документы.

Ермак поблагодарил организацию Save Ukraine, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц, а также всех партнеров, которые присоединились к спасению детей.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуану Понсу Сампьетро назначить специального представителя по вопросам возвращения украинских детей.

Сколько украинских детей депортировала Россия во время войны: точные данные

