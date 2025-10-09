На подконтрольную правительству территорию Украины удалось вывезти группу из 23 украинских детей и подростков из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина вернула из российской оккупации группу из 23 детей

— В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти группу из 23 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий, — написал он в Telegram вечером 9 октября.

Как рассказал Ермак, двух сестер 11 и 14 лет оккупанты пытались заставить посещать российскую школу, угрожая матери отобрать детей в случае отказа.

— Один из подростков после оккупации остался без опеки и его заставили оформить российский паспорт, но он принципиально отказался учиться в российской школе. Маленькую девочку с мамой однажды не выпустили из оккупации в связи со службой родственника в ВСУ. После этого семья осталась без документов и жила под постоянным давлением, — добавил глава Офиса президента.

По его словам, сейчас все спасенные дети находятся в безопасности на подконтрольной территории Украины.

Они получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, а также восстанавливают документы.

Ермак поблагодарил организацию Save Ukraine, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц, а также всех партнеров, которые присоединились к спасению детей.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуану Понсу Сампьетро назначить специального представителя по вопросам возвращения украинских детей.

