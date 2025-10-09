На підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Україна повернула з російської окупації групу з 23 дітей

– У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій, – написав він у Telegram ввечері 9 жовтня.

Як розповів Єрмак, двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися змусити відвідувати російську школу, погрожуючи матері відібрати дітей у разі відмови.

– Один із підлітків після окупації залишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі. Маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації у звʼязку зі службою родича у ЗСУ. Після цього сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском, – додав глава Офісу президента.

За його словами, нині всі врятовані діти перебувають у безпеці на підконтрольній території України.

Вони отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, а також відновлюють документи.

Єрмак подякував організації Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб, а також усім партнерам, які долучилися до порятунку дітей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував президенту Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуану Понсу Самп’єтро призначити спеціального представника з питань повернення українських дітей.

