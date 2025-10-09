В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса, проходящая между Русинским Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.

Об этом сообщила в Facebook Донецкая ОВА.

На оккупированной части Донеччины поврежден аммиакопровод

Обследовать место попадания сейчас невозможно, поскольку эта территория находится под временной оккупацией.

— Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым — это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления. Это может занять несколько дней, — говорится в сообщении ОВА.

По данным администрации, ветер дует с юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду. Облако движется в направлении Дружковки, возможно распространение запаха аммиака.

— Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице — это превентивная мера. Официальные службы будут информировать об изменениях, — отметили в ОВА.

Признаки отравления аммиаком

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины выделяют шесть основных симптомов отравления аммиаком:

первые проявления — жжение слизистых оболочек рта, носа и верхних дыхательных путей, вызывающее кашель и удушье;

при контакте со слизистыми оболочками аммиак вызывает раздражение и покраснение, в больших концентрациях — ожоги;

попадание аммиака в глаза приводит к рези и раздражению, что может вызвать временную или даже постоянную потерю зрения;

высокое содержание аммиака в воздухе вызывает покраснение кожи;

в случае сильного отравления возможны изменения частоты сердечного ритма;

контакт с жидким аммиаком может вызвать обморожение или ожоги с образованием пузырей.

Первая помощь при отравлении аммиаком

По рекомендациям Центра общественного здоровья МЗ Украины, при отравлении аммиаком необходимо:

вынести пострадавшего на свежий воздух;

дать теплое молоко с добавлением пищевой соды;

надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 5% раствором уксусной или лимонной кислоты;

глаза промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом;

поврежденную кожу обмыть чистой водой и сделать примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

