В Донецкой области поврежден аммиакопровод Тольятти-Одесса: какие последствия
В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса, проходящая между Русинским Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.
Об этом сообщила в Facebook Донецкая ОВА.
На оккупированной части Донеччины поврежден аммиакопровод
Обследовать место попадания сейчас невозможно, поскольку эта территория находится под временной оккупацией.
— Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым — это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления. Это может занять несколько дней, — говорится в сообщении ОВА.
По данным администрации, ветер дует с юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду. Облако движется в направлении Дружковки, возможно распространение запаха аммиака.
— Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице — это превентивная мера. Официальные службы будут информировать об изменениях, — отметили в ОВА.
Признаки отравления аммиаком
Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины выделяют шесть основных симптомов отравления аммиаком:
- первые проявления — жжение слизистых оболочек рта, носа и верхних дыхательных путей, вызывающее кашель и удушье;
- при контакте со слизистыми оболочками аммиак вызывает раздражение и покраснение, в больших концентрациях — ожоги;
- попадание аммиака в глаза приводит к рези и раздражению, что может вызвать временную или даже постоянную потерю зрения;
- высокое содержание аммиака в воздухе вызывает покраснение кожи;
- в случае сильного отравления возможны изменения частоты сердечного ритма;
- контакт с жидким аммиаком может вызвать обморожение или ожоги с образованием пузырей.
Первая помощь при отравлении аммиаком
По рекомендациям Центра общественного здоровья МЗ Украины, при отравлении аммиаком необходимо:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- дать теплое молоко с добавлением пищевой соды;
- надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 5% раствором уксусной или лимонной кислоты;
- глаза промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом;
- поврежденную кожу обмыть чистой водой и сделать примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.