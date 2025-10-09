На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу Тольятті-Одеса, що проходить між Русиним Яром та Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це повідомила у Facebook Донецька ОВА.

На окупованій частині Донеччини пошкоджено аміакопровід

Обстежити місце влучання зараз неможливо, оскільки ця територія перебуває під тимчасовою окупацією.

– Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим – це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску. Це може зайняти декілька днів, – йдеться у повідомленні ОВА.

За даними адміністрації, вітер дме із південного сходу зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмара рухається у напрямку Дружківки, можливе поширення запаху аміаку.

– Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі – це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни, – зазначили в ОВА.

Ознаки отруєння аміаком

Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України виділяють шість головних симптомів отруєння аміаком:

перші прояви – печіння слизових оболонок рота, носа та верхніх дихальних шляхів, що спричиняє кашель і задуху;

при контакті зі слизовими аміак викликає подразнення й почервоніння, у великих концентраціях – опіки;

потрапляння аміаку в очі призводить до різей і подразнення, що може викликати тимчасову або навіть постійну втрату зору;

високий вміст аміаку в повітрі викликає почервоніння шкіри;

у разі сильного отруєння можливі зміни частоти серцевого ритму;

контакт із рідким аміаком може спричинити обмороження чи опіки з утворенням пухирів.

Перша допомога при отруєнні аміаком

За рекомендаціями Центру громадського здоров’я МОЗ України, при отруєнні аміаком потрібно:

винести постраждалого на свіже повітря;

дати тепле молоко з додаванням харчової соди;

надіти ватно-марлеву пов’язку, змочену водою або 5% розчином оцтової чи лимонної кислоти;

очі промити водою або протерти вазеліновою чи оливковою олією;

пошкоджену шкіру обмити чистою водою та зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

