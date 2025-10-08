Кабмін ухвалив розроблений МЗС список критеріїв для країн, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство.

Множинне громадянство: Кабмін ухвалив список критеріїв для країн

Сьогодні, 8 жовтня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Відповідне рішення дозволить насамперед тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства.

– Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв’язок зі своєю Батьківщиною, – зазначив голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Зазначається, що пріоритет надаватиметься тим державам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників.

Критерії, які будуть враховуватися:

членство у G7;

членство в Євросоюзі;

застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України.

Також будуть враховані інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Список конкретних іноземних держав буде визначений окремо.

Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом Міністрів України.

– Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України, – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, що закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний у липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набуде чинності вже з 16 січня 2026 року.

Джерело : МЗС

