Президент Владимир Зеленский провел совещание о проведении международной работы за девять месяцев текущего года и о планах на следующие три месяца.

Среди обсуждаемых тем – аудит выполнения договоренностей по оборонным пакетам, отношения с США и мирные переговоры, а также вступление Украины в ЕС.

Зеленский о совещании по международной работе

— Первое – аудит выполнения договоренностей, прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе – отношения с США и переговорный трек ради прекращения войны. Третье – европейское направление, – заявил глава государства в Telegram.

Он уточнил, что европейское направление – вступление Украины в ЕС, программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно – инвестиции в оборонное производство Украины и совместные производства на территории партнеров.

Сейчас смотрят

Также реализация таких программ, как PURL и SAFE.

— Подробно – о направлении российских замороженных активов для полноценной поддержки нашей обороны и восстановления после российских ударов. Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает, — сказал президент.

Вступление Украины в ЕС и санкции против РФ

Президент рассказал, что в переговорах о вступлении в ЕС в этом году Украина будет готова к открытию всех кластеров.

— Продолжаем работать с Евросоюзом на всех уровнях, чтобы обеспечить движение именно так, как заслуживает этого каждая страна, которая выполняет обязательства. Украина выполняет свою часть обязательств, и мы ожидаем такой же полноценной работы с европейской стороны. Видим соответствующие политические возможности, — подчеркнул он.

Зеленский поручил активизировать работу по санкциям. По его словам. Ключевой мишенью должны стать доходы РФ от нефти и способность страны-агрессора покупать компоненты для производства дронов и ракет.

— Ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов и специального оборудования из других стран. Понимаем, какие направления давления могут сработать наиболее эффективно. Готовим соответствующие переговоры и контакты, — отметил президент.

Визит украинской делегации в США

Отдельно Зеленский рассказал о подготовке визита украинской делегации в Соединенные Штаты.

— Будут премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО. Формируем план встреч, — рассказал глава государства.

Президент сказал, что Украина предложила США “несколько сильных соглашений” в оборонной сфере, которые могут быть полезны обеим странам.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже присоединились к программе PURL. Он поручил работать со странами Центральной и Южной Европы, чтобы привлечь еще и их поддержку.

Восстановление энергетики после атаки РФ

Чиновники доложили президенту о потребностях энергетики и восстановлении после ночных ударов РФ.

— Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами – я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд, – рассказал Зеленский.

Он поручил вести переговоры с другими партнерами и доложить об итогах бесед.

— Я сегодня смотрю на ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых, — сказал Зеленский.

Он уточнил, что это объекты энергетической и газовой системы, а также водоснабжения и т.д.

— Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно поступаем, но точно хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше словами, — подчеркнул он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.