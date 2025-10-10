Аудит домовленостей, відносини із США та вступ до ЄС: Зеленський провів нараду
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо проведення міжнародної роботи за дев’ять місяців поточного року і планів на наступні три місяці.
Серед обговорюваних тем – аудит виконання домовленостей щодо оборонних пакетів, відносини із США і мирні переговори та вступ України до ЄС.
Зеленський про нараду щодо міжнародної роботи
– Перше – аудит виконання домовленостей, перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі США і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, – заявив глава держави у Telegram.
Він уточнив, що європейський напрям – вступ України до ЄС, програми двосторонньої співпраці із партнерами в Європі, а саме – інвестиції в оборонне виробництво України та спільні виробництва на території партнерів.
Також реалізація таких програм, як PURL та SAFE.
– Детально – щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів. Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає, – сказав президент.
Вступ України до ЄС та санкції проти РФ
Президент розповів, що у перемовинах щодо вступу до ЄС цього року Україна буде готова до відкриття всіх кластерів.
– Продовжуємо працювати з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб забезпечити рух саме так, як заслуговує на це кожна країна, яка виконує зобовʼязання. Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості, – наголосив він.
Зеленський доручив активізувати роботу щодо санкцій. За його словами. Ключовою мішенню мають стати доходи РФ від нафти та здатність країни-агресора купувати компоненти для виробництва дронів та ракет.
– Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти, – зазначив президент.
Візит української делегації до США
Окремо Зеленський розповів про підготовку візиту української делегації до Сполучених Штатів.
– Будуть премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей, – розповів глава держави.
Президент сказав, що Україна запропонувала США “кілька сильних угод” в оборонній галузі, які можуть бути корисними обом країнам.
Зеленський подякував партнерам, що вже долучилися до програми PURL. Він доручив працювати з країнами Центральної та Південної Європи, щоб залучитися ще їхньою підтримкою.
Відновлення енергетики після атаки РФ
Урядовці доповіли президенту про потреби енергетики і відновлення після нічних ударів РФ.
– Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд, – розповів Зеленський.
Він доручив вести переговори з іншими партнерами і доповісти про підсумки розмов.