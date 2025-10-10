Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо проведення міжнародної роботи за дев’ять місяців поточного року і планів на наступні три місяці.

Серед обговорюваних тем – аудит виконання домовленостей щодо оборонних пакетів, відносини із США і мирні переговори та вступ України до ЄС.

Зеленський про нараду щодо міжнародної роботи

– Перше – аудит виконання домовленостей, перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі США і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, – заявив глава держави у Telegram.

Він уточнив, що європейський напрям – вступ України до ЄС, програми двосторонньої співпраці із партнерами в Європі, а саме – інвестиції в оборонне виробництво України та спільні виробництва на території партнерів.

Також реалізація таких програм, як PURL та SAFE.

– Детально – щодо спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів. Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає, – сказав президент.

Вступ України до ЄС та санкції проти РФ

Президент розповів, що у перемовинах щодо вступу до ЄС цього року Україна буде готова до відкриття всіх кластерів.

– Продовжуємо працювати з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб забезпечити рух саме так, як заслуговує на це кожна країна, яка виконує зобовʼязання. Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості, – наголосив він.

Зеленський доручив активізувати роботу щодо санкцій. За його словами. Ключовою мішенню мають стати доходи РФ від нафти та здатність країни-агресора купувати компоненти для виробництва дронів та ракет.

– Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти, – зазначив президент.

Візит української делегації до США

Окремо Зеленський розповів про підготовку візиту української делегації до Сполучених Штатів.

– Будуть премʼєр-міністр України, керівник Офісу, уповноважений щодо санкційної політики. Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей, – розповів глава держави.

Президент сказав, що Україна запропонувала США “кілька сильних угод” в оборонній галузі, які можуть бути корисними обом країнам.

Зеленський подякував партнерам, що вже долучилися до програми PURL. Він доручив працювати з країнами Центральної та Південної Європи, щоб залучитися ще їхньою підтримкою.

Відновлення енергетики після атаки РФ

Урядовці доповіли президенту про потреби енергетики і відновлення після нічних ударів РФ.

– Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд, – розповів Зеленський.

Він доручив вести переговори з іншими партнерами і доповісти про підсумки розмов.

