Тетяна Забожко, випускова редакторка
1 хв.
Зміни в роботі метро Києва 10 жовтня: між якими станціями не курсують поїзди
У роботі метро Києва сьогодні, 10 жовтня, фіксуються зміни через складну енергетичну ситуацію внаслідок нічної атаки.
Метро Києва: що відомо про зміни в роботі 10 жовтня
Уранці 10 жовтня на червоній лінії метро Києва рух поїздів здійснюється від станції Академмістечко до Лісової, час очікування поїзда – шість хвилин.
Загалом червона та синя лінії метро працюють у звичайному режимі.
Зараз дивляться
Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями Сирець – Видубичі.
Між станціями Славутич – Червоний хутір поїзди не курсують.
У разі повітряної тривоги всі підземні станції працюватимуть як укриття.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.