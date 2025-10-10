У роботі метро Києва сьогодні, 10 жовтня, фіксуються зміни через складну енергетичну ситуацію внаслідок нічної атаки.

Метро Києва: що відомо про зміни в роботі 10 жовтня

Уранці 10 жовтня на червоній лінії метро Києва рух поїздів здійснюється від станції Академмістечко до Лісової, час очікування поїзда – шість хвилин.

Загалом червона та синя лінії метро працюють у звичайному режимі.

Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями Сирець – Видубичі.

Між станціями Славутич – Червоний хутір поїзди не курсують.

У разі повітряної тривоги всі підземні станції працюватимуть як укриття.

