Служба безопасности Украины с помощью дронов нанесла серию ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированных территориях.

СБУ ударила по базам россиян — видео

Операторы ударных дронов Центра специальных операций А Службы безопасности Украины отработали по целям противника на временно оккупированных территориях. Бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы россиян.

— Яркие ночные “фейерверки” обеспечили дроны FP-2 с 105-килограммовой боевой частью, — уточнили в СБУ.

Бойцы Службы безопасности продолжают наносить удары по силам противника “всеми доступными средствами”. В ведомстве подчеркнули, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.

На днях стало известно, что Владимир Зеленский согласовал новые операции СБУ по уменьшению российского военного потенциала.

Президент отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность, в частности в уничтожении вражеских комплексов противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

